La corazzata Unics testa la forza della Virtus

Semifinale di andata di EuroCup: la Virtus Bologna affronta in casa l’Unics Kazan alle ore 20.45. Ritorno venerdì 9 alle 18 in Russia ed eventuale bella alla Virtus Arena mercoledì 14. La volontà della formazione felsinea è, naturalmente, quella di proseguire con il notevole percorso europeo stagionale che parla di 18 vittorie in altrettante partite giocate.

Kazan si presenta all’appuntamento con numeri di grande prestigio: vanta il miglior attacco dell’Eurocup con 88,4 punti segnati di media e una difesa solidissima con 69,7 punti di media concessi nelle Top 16. Probabile che si vada su un punteggio basso, con la Virtus comunque favorita anche se non dilagherà come successo a Sassari nell’ultima gara di campionato.

Sfida nella sfida la presenza tra i russi di due ex come Okaro White, virtussino nella stagione 2014-2015, e del general manager Claudio Coldebella.

OPTA | 06-04-2021 10:41