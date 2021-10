La B riapre con Lecce-Monza

Il Monza è rimasto imbattuto nelle ultime sette sfide di Serie B contro il Lecce (2V, 5N), l’ultimo successo dei salentini contro i brianzoli nel torneo risale al gennaio 1985. Equilibrio nelle quattro gare più recenti tra Lecce e Monza in casa dei pugliesi in Serie B: un successo per parte e due pareggi, incluso lo 0-0 dello scorso gennaio.

A settembre nessuna squadra ha guadagnato più punti del Lecce in Serie B: 10 in quattro match, al pari di Pisa e Cosenza, il doppio invece di quelli ottenuti dal Monza (cinque). Il Monza ha raccolto due punti nelle prime tre trasferte di questo campionato, perdendo quella più recente contro il Pisa; i brianzoli non registrano due sconfitte fuori casa di fila in Serie B dall’aprile 2001 (tre in quel caso).

Il Monza è l’unica squadra che non ha ancora segnato alcun gol su calcio piazzato in questa Serie B. Francesco Di Mariano ha segnato in due match di fila per la prima volta in Serie B; il classe ’96 ha già segnato tre reti in questo campionato, solo nel 2018/19 con il Venezia ha fatto meglio (sette gol) in una singola stagione nel torneo cadetto.

Con il gol nel match più recente contro il Pordenone, Samuele Vignato (classe 2004) è diventato il primo giocatore nato a partire dal 2003 a segnare in un match tra Serie A e Serie B. L’ultimo gol di Andrea Barberis in Serie B (unico con la maglia del Monza nel torneo) è stato realizzato proprio contro il Lecce, lo scorso maggio.

OPTA | 01-10-2021 08:52