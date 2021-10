Kylian Mbappé vuole interrompere il digiuno in Ligue1

Il Psg è imbattuto da 21 partite in Ligue 1 contro l’Angers (14V, 7N), la striscia più lunga di imbattibilità contro un singolo avversario nel massimo campionato. L’ultima sconfitta risale al 12 gennaio 1975 (1-3). L’Angers ha perso il 60% delle sfide in Ligue 1 contro il Psg (15 su 25), la seconda percentuale più alta nel massimo campionato dopo il Nantes (62% – 28 su 45).

Il Psg ha perso solo una delle ultime 16 gare in Ligue 1 (14V, 1N), proprio la più recente in casa del Rennes (0-2). Non perde due gare di fila nel massimo campionato da settembre 2020 (due). L’Angers ha vinto solo due volte nelle ultime 14 trasferte in Ligue 1 (6N, 6P), contro il Metz a marzo (1-0) e contro lo Strasburgo ad agosto (2-0).

Il Psg è l’unica squadra che non ha ancora effettuato sostituzioni prima del 60° minuto in questa Ligue 1. Psg e Angers sono le due squadre che hanno segnato di più nell’ultimo quarto d’ora di gioco in questa Ligue 1 (cinque).

Kylian Mbappé, decisivo in Nations League con la Francia, non ha segnato nelle ultime quattro presenze in Ligue 1, il digiuno più lungo nel massimo campionato dal marzo-maggio 2018 (sei). Nessuno dei suoi ultimi 17 tiri con il Psg in Ligue 1 ha trovato la rete.

OPTA | 14-10-2021 23:25