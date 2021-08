Kvitova sulla strada della Giorgi

Prosegue il buon momento di forma di Camila Giorgi.

La marchigiana, reduce da una positiva Olimpiade nella quale non è andata così lontana da una medaglia, sta trovando una certa continuità anche in Nord America: impegnata nel torneo di Montreal si è sbarazzata di Elise Mertens e Nadia Podoroska senza lasciare neppure un set alle pur valide avversarie.

Ora Camila dovrà incrociare la racchetta con una tennista di altissimo livello: Petra Kvitova. La Giorgi l’ha già sconfitta a Sydney nel 2018 e, nonostante l’innegabile forza della rivale, se dovesse continuare a giocare come sta facendo ha le carte in regola per avere la meglio. Non sarà facile, ma neanche impossibile..

OPTA | 12-08-2021 08:02