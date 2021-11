Korda junior pronto a fare inciampare Musetti

Sebastian Korda, figlio d’arte (il padre Petr trionfò all’Australian Open nel 1998), sulla strada di Lorenzo Musetti, che grazie all’affermazione in 5 set ai danni di Hugo Gaston può ancora sperare nella qualificazione alle semifinali delle Next Gen Atp Finals di Milano.

Scendendo in campo per ultimo, fermo restando che vincendo in tre set contro lo statunitense centrerà il suo obiettivo, il toscano avrà la possibilità di conoscere di che risultato avrà bisogno per proseguire la sua avventura meneghina.

Korda, va detto, è dato tra i favoriti in assoluto per la vittoria del torneo: Musetti dovrà quindi gettare il cuore al di là dello ostacolo.

OPTA | 11-11-2021 12:32