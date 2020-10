Juventus, si può vincere anche senza CR7

C’è grande attesa per Juventus-Barcellona, anche se alla fine Cristiano Ronaldo non ci sarà e salterà quindi il duello con Lionel Messi. Andrea Pirlo, già finito nel mirino della critica dopo gli ultimi deludenti pareggi in campionato, si affiderà a Dybala, capace in passato di far male ai blaugrana. E’ vero che i bianconeri non se la passano benissimo ma gli ospiti non stanno certo meglio, dopo aver perso il Clasico con il Real Madrid a coronamento di un inizio di Liga non certo dei migliori. Il talento comunque non manca da entrambe le parti e sarà difficile per i portieri mantenere le porte inviolate. Un pareggio in questo caso tutto sommato potrebbe andare bene ad entrambe, in attesa di tempi migliori.

La partita potrebbe riservare emozioni fin da subito per poi calare di ritmo nel finale, in base al risultato maturato e alle energie dei giocatori in campo, che stanno attraversando un tour de force. Discorso a parte per Messi che ovviamente però può fare gol in ogni momento e in qualsiasi modo.

OPTA | 28-10-2020 11:26