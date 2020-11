Juventus, le assenze non preoccupano

Neanche l’ultimo infortunio di Demiral spaventa più di tanto la Juventus che scende in campo stasera contro il Ferencvaros.

È vero, la situazione in difesa è di emergenza, ma davanti finalmente Ronaldo, Dybala e Morata sono tutti disponibili e in forma. A stare inizialmente in panchina dovrebbe essere lo spagnolo, il più presente fin qui, visto l’infortunio dell’argentino e la positività al Covid del portoghese.

Gli ungheresi come detto non fanno troppa paura, anche se potrebbero approfittare delle assenze bianconere per segnare almeno un gol.

La goleada bianconera resta comunque la cosa più probabile, visto anche il bel gioco che ha iniziato ad esprimere la squadra di Pirlo sabato sera nel match vinto contro il Cagliari. Tre punti chiuderebbero il discorso qualificazione, in attesa di giocarsi il primo posto a Barcellona.

