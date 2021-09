Juventus in Svezia per la prima gioia stagionale

Malmoe e Juventus si incontreranno per la terza volta in una competizione europea, essendo questa la seconda volta che entrambe partecipano allo stesso girone di Champions League. La Juventus ha vinto sia in casa che in trasferta contro la squadra svedese nella stagione 2014-15.

La Juventus non ha mai perso contro una squadra svedese in competizioni europee, vincendo tre volte e pareggiando una delle precedenti quattro di gare, comprese le tre vittorie nelle ultime tre.

Il Malmoe ha perso l’83% delle partite disputate in Champions League (2V, 0N, 10P), la più alta percentuale di sconfitte tra le squadre che hanno giocato almeno 10 partite nella competizione, insieme a Maccabi Tel Aviv e al Rapid Vienna.

Massimiliano Allegri dirigerà la sua prima partita di Champions League dall’aprile 2019, quando la sua Juventus venne eliminata dall’Ajax nei quarti di finale. Allegri ha vinto il 54% delle sue partite alla guida della Juventus nella competizione: solo Fabio Capello (60%) ha una percentuale di vittorie più alta tra i manager con più di 10 partite alla guida della Vecchia Signora nella competizione.

Il Malmoe ha segnato solo tre gol nelle ultime 10 partite di Champions League, senza segnare in otto di queste. Nel frattempo, la squadra svedese ha subito un totale di 34 gol in queste 10 partite, con una media di 3,4 a partita.

