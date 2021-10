Juventus in Russia forte dei numeri

Zenit San Pietroburgo e Juventus si sono affrontati in precedenza soltanto nella fase a gironi della Champions League 2008-09: vittoria per 1-0 dei bianconeri a Torino e pareggio per 0-0 in Russia.

In tutte le competizioni europee, la Juventus non ha mai perso negli otto precedenti confronti contro squadre russe (7V, 1N), segnando 18 gol e subendone soltanto tre, anche se l’unico match in cui i bianconeri non hanno vinto è stato quello in casa dello Zenit del novembre 2008.

Lo Zenit San Pietroburgo ha perso solo una delle ultime cinque partite casalinghe contro avversarie italiane in competizioni europee (2V, 2N): l’unica sconfitta è arrivata contro il Milan in Champions League nell’ottobre 2012.

La Juventus potrebbe vincere le prime tre partite stagionali di Champions League per la prima volta dal 2018-19, nella precedente ultima stagione di Allegri alla guida dei bianconeri.

Dopo la vittoria contro il Malmoe nel turno precedente, lo Zenit potrebbe vincere due partite consecutive in Champions League per la prima volta da novembre 2015, quando ne mise assieme cinque di fila sotto la gestione di André Villas-Boas.

La Juventus ha vinto le ultime quattro partite della fase a gironi di Champions League senza subire gol, due delle quali in trasferta: 3-0 contro il Barcellona, nel dicembre 2020, e 3-0 contro il Malmoe, lo scorso settembre.

OPTA | 20-10-2021 08:56