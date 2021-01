Juventus e Napoli si giocano la Supercoppa Italiana

Al Mapei Stadium di Reggio Emilia va in scena l’edizione numero 33 della Supercoppa Italiana, si affrontano la Juventus, che ha vinto l’ultimo scudetto, e il Napoli, che ha alzato la Coppa Italia.

La squadra detentrice dello scudetto ha alzato il trofeo nel 69% delle occasioni finora (22 su 32), ma non nell’ultima, che ha visto il successo della Lazio. Per la precisione in quattro delle ultime sei edizioni della Supercoppa Italiana ha perso la squadra detentrice dello scudetto e in due di queste occasioni la partita è stata decisa ai calci di rigore, epilogo che non si può escludere neanche per mercoledì sera. Nelle ultime tredici edizioni di Supercoppa Italiana solo una volta si è registrato un gol nel primo quarto d’ora di gioco: Tevez della Juventus al 5’ proprio contro il Napoli nel 2014.

Alvaro Morata è l’unico giocatore della Juventus ad aver segnato almeno un gol in tutte le competizioni disputate dai bianconeri finora (Champions League, Serie A e Coppa Italia); Hirving Lozano è invece l’unico del Napoli ad aver fatto lo stesso (Europa League, Serie A e Coppa Italia).

