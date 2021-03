Juventus e Lazio non possono fallire

La Juventus ha perso due delle ultime sette partite contro la Lazio in Serie A, tante sconfitte quante nelle precedenti 29. Dopo il pareggio ottenuto nella gara d’andata, la Lazio potrebbe chiudere senza sconfitte entrambe le partite stagionali in Serie A contro la Juventus per la prima volta dal 2005/06 (due pareggi con Delio Rossi in panchina).

Dalla stagione 2014/15 in avanti la Juventus ha mantenuto la porta inviolata in quattro gare casalinghe contro la Lazio in Serie A: nel periodo i bianconeri contano più clean sheet interne solo contro Inter e Roma (cinque). La Juventus ha vinto senza subire gol tutte le ultime quattro gare casalinghe in Serie A: l’ultima volta che ha registrato una serie più lunga di questo tipo è stata nel marzo 2018 (cinque), con Massimiliano Allegri in panchina.

La Pirlo-band ha mantenuto la porta inviolata in cinque delle ultime sette partite di Serie A, subendo solamente due reti nel periodo: per i bianconeri è lo stesso numero di clean sheet ottenute nelle precedenti 28 gare di Serie A, in cui avevano subito una media di 1.3 reti a partita. La Lazio ha perso le ultime due trasferte di Serie A, contro Inter e Bologna; non infila tre sconfitte fuori casa di fila in campionato dal 2015 con Stefano Pioli.

Cristiano Ronaldo ha segnato cinque gol in cinque partite contro la Lazio in Serie A: l’attaccante della Juventus ha fatto meglio solamente contro il Parma nel torneo (sei reti). Ciro Immobile, tra l’altro un ex, ha segnato tre gol contro la Juventus allo Stadium in Serie A, nessun giocatore ha fatto meglio in questo stadio da avversario dei bianconeri in campionato, al pari di Mauro Icardi e Josip Ilicic.

OPTA | 06-03-2021 09:32