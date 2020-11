Juventus, con Ronaldo non puoi sbagliare

La Juventus stasera in Champions League non può proprio sbagliare. Di match più chiusi nel pronostico c’è solo quello dell’altra sfida del girone, col Barcellona che ospita la Dinamo Kiev. Anche a Budapest però i bianconeri partono decisamente favoriti con il Ferenecvaros, anche perchè Cristiano Ronaldo come si è già visto a Cesena contro lo Spezia ha voglia e fretta di recuperare il tempo perduto, in attesa di confrontarsi di nuovo con Lionel Messi.

Al suo fianco ci sarà il caldissimo Morata. Più complessa invece la situazione per l’altra italiana che è impegnata nella massima competizione continentale. La Lazio infatti non potrà contare su (tra gli altri) Ciro Immobile, come già successo in casa del Bruges settimana scorsa.

In attesa di capire se ci saranno ripercussioni per quanto successo con la gestione dei tamponi, Simone Inzaghi deve tenere la barra dritta. Un successo sarebbe fondamentale in ottica qualificazione. In ogni caso dovrebbe essere una partita con pochi gol, decisa dagli episodi.

