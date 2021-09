Juventus-Chelsea, sfida tra incerottate

Questa sarà la quinta sfida tra Juventus e Chelsea in Champions League: entrambe hanno vinto una gara ciascuna nei quattro precedenti (due pareggi). La Juventus ha trovato il successo nell’ultimo confronto in ordine di tempo, registrando un 3-0 in casa nella fase a gironi 2012-13. La Juventus ha vinto 11 delle ultime 12 partite nella fase a gironi di Champions, perdendo in questo parziale solo 0-2 con il Barcellona a ottobre 2020. I bianconeri hanno collezionato ben sette clean sheets in questo parziale e le ultime vittorie sono state tutte per 3-0 (contro Dynamo Kiev, Barcellona e Malmoe).

Dall’inizio della scorsa stagione, il Chelsea ha subito solo quattro gol in 14 partite di Champions League (10, 3N, 1P), mantenendo 10 volte la porta inviolata e non subendo mai più di una rete in una singola partita. Tutti e 10 i clean sheets sono stati ottenuti dal portiere Édouard Mendy (in 13 presenze), il secondo portiere più veloce a raggiungere i 10 clean sheets in questa competizione, dietro solo a Keylor Navas (11 partite).

La Juventus ha vinto sette partite di Coppa dei Campioni/Champions League contro i campioni in carica, solo il Real Madrid ne ha vinte di più nella storia (11). In particolare ha vinto quattro delle cinque partite casalinghe contro i campioni in carica, ma ha perso l’ultima in ordine di tempo nell’aprile 2018 contro il Real Madrid (una sconfitta per 3-0). Il Chelsea ha perso solo tre delle ultime 32 partite della fase a gironi di Champions League (20V, 9N), nessuna delle ultime 12 disputate nella fase a gironi (8V, 4N). L’allenatore Thomas Tuchel ha una percentuale di vittorie del 68% nella fase a gironi (17V, 5N, 3P), il terzo allenatore più alto tra quelli con almeno 20 panchine in questa fase, dietro a Josef Heynckes (73%) e Pep Guardiola (71%).

La Juventus ha perso l’ultima partita diChampions League contro una squadra inglese, battuta in casa dal Manchester United di José Mourinho durante la precedente parentesi di Massimiliano Allegri. Il Chelsea ha perso ciascuna delle ultime quattro trasferte contro squadre italiane in Champions League, ogni sconfitta contro squadre diverse: Inter nel 2009-10, Napoli nel 2011-12, Juventus nel 2012-13 e Roma nel 2017 -18.

Il portiere della Juventus Wojciech Szczesny ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime due partite casalinghe contro il Chelsea in tutte le competizioni, con la maglia dell’Arsenal nel 2012 e nel 2013; tuttavia, nelle altre quattro partite contro i Blues, ha subito 13 gol.

