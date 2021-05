Juve: vincere e sperare

La Juventus ha vinto tutte le ultime nove sfide di Serie A contro il Bologna: è la sua miglior striscia di successi consecutivi in corso considerando le squadre attualmente nella competizione. Il Bologna ha vinto soltanto una delle ultime 30 sfide casalinghe contro la Juventus in Serie A: successo per 3-0 nel novembre 1998, con le reti di Paramatti, Signori e Fontolan, con Carlo Mazzone in panchina.

Dal 2012/13 ad oggi, il Bologna ha segnato appena cinque gol in 15 sfide di campionato contro la Juventus: nel periodo infatti i bianconeri hanno ottenuto ben 10 clean sheet, contro nessuna squadra hanno tenuto la porta inviolata più volte (10 anche contro la Lazio, ma in 18 incontri). Dopo la sconfitta 0-2 contro il Genoa, il Bologna potrebbe perdere due partite interne di fila in Serie A per la prima volta dal gennaio 2019, quando non trovò la rete in entrambe le gare contro Lazio e Frosinone.

Nelle ultime 10 stagioni giocate in Serie A, il Bologna ha vinto soltanto una volta la 38ª giornata di campionato (3-2 contro il Napoli nel 2019): cinque sconfitte e quattro pareggi completano il parziale. La Juventus ha subito gol per 13 gare consecutive in Serie A per la prima volta da aprile 2010, striscia in cui arrivò a 19.

Rodrigo Palacio ha segnato quattro degli ultimi sei gol del Bologna in Serie A, dopo aver messo la firma in quattro dei precedenti 79 dei rossoblu nella competizione – le sue due reti contro la Juventus in Serie A sono arrivate con la maglia dell’Inter. Federico Chiesa ha realizzato la sua unica tripletta in Serie A proprio nella sua ultima presenza contro il Bologna, lo scorso luglio con la Fiorentina. In generale, i rossoblu sono la vittima preferita del classe ’97 nel massimo campionato (cinque gol).

Cristiano Ronaldo della Juventus può diventare il terzo giocatore capace di segnare almeno 30 gol in due diverse stagioni in tutta la storia della Serie A (dopo i 31 del 2019/20). Prima di lui ci sono riusciti solo Gunnar Nordahl e Stefano Nyers (entrambi nel 1949/50 e nel 1950/51).

OPTA | 23-05-2021 09:52