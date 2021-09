Juve, viaggio a La Spezia per tornare a vincere

La Juventus ha vinto entrambe le sfide dello scorso campionato contro lo Spezia, segnando sempre almeno tre reti: 4-1 in trasferta, 3-0 in casa. La Juventus ha vinto tutte le ultime quattro partite giocate di mercoledì in Serie A, incluse le ultime due in trasferta contro Sassuolo e Milan.

Nei tre infrasettimanali disputati in casa nella scorsa Serie A, lo Spezia ha raccolto appena due punti: due pareggi (con Bologna e Inter) e una sconfitta (con il Genoa).

Lo Spezia ha perso due delle ultime quattro partite casalinghe in Serie A (1V, 1N), dopo essere rimasto imbattuto nelle precedenti sei, grazie a tre vittorie e tre pareggi.

Dopo il successo nei minuti di recupero contro il Venezia nell’ultimo turno, lo Spezia potrebbe vincere due gare consecutive di Serie A per la terza volta, la prima dallo scorso febbraio (Sassuolo e Milan).

La Juventus ha perso l’ultima trasferta di campionato (1-2 contro il Napoli), e non rimane senza punti per due gare esterne di fila dal luglio 2020. Dovesse mancare l’appuntamento con i tre punti, la Juventus eguaglierebbe il record negativo della stagione 1955/56: unico campionato in cui i bianconeri non hanno vinto alcuna delle prime cinque partite giocate.

OPTA | 22-09-2021 07:52