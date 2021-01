Juve, Ronaldo spinge ma attenta dietro

Il primo gol di Cristiano Ronaldo in Serie A è arrivato in Juventus-Sassuolo 2-1 del settembre 2018, dove il portoghese realizzò una doppietta; sono quattro le sue reti totali contro i neroverdi in quattro sfide di campionato.

Ovviamente l’ex Real Madrid pone la sua candidatura anche per questa sera in una gara che i bianconeri non possono permettersi di non vincere, benché ci siano assente pesanti nel reparto arretrato, tali da considerare l’ipotesi che anche gli emiliani vadano in gol. La cabala è comunque tutta dalla parte dei piemontesi. La Juventus ha perso solo una delle 14 sfide contro il Sassuolo in Serie A e il Sassuolo ha ottenuto un punto nelle sette trasferte contro la Juventus in Serie A, nella gara dello scorso campionato (2-2, dicembre 2019), dove ha segnato tanti gol quanti nelle precedenti sei gare allo Stadium.

Nelle ultime cinque giornate di campionato la Juventus ha segnato tutti i gol in Serie A su azione (12 su 12): attenzione quindi ai calci piazzati e ai rigori.

OPTA | 10-01-2021 10:41