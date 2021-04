Juve-Napoli, da sfida scudetto a sfida per la Champions

La Juventus ha vinto otto delle ultime nove sfide casalinghe contro il Napoli in Serie A; l’unica sconfitta dei bianconeri nel parziale è arrivata ad aprile 2018: 0-1 firmato dal colpo di testa di Kalidou Koulibaly nei minuti di recupero. Si trattò di una gara che avrebbe potuto decidere la lotta per lo scudetto, oggi le due squadre scendono in campo all’Allianz per 3 punti utili in chiave qualificazione Champions League.

Il Napoli ha vinto entrambe le ultime due gare di Serie A contro la Juventus: l’ultima volta che ha ottenuto tre successi consecutivi contro i bianconeri risale al 2011, con Walter Mazzarri in panchina. Dalla prima stagione (2011/12) della serie di Scudetti consecutivi vinti dalla Juventus, nessuna squadra ha ottenuto più successi del Napoli contro i bianconeri in Serie A (cinque, come la Roma).

Dopo una serie di sette successi interni consecutivi, la Juventus ha perso la gara casalinga più recente in Serie A: 0-1 contro il Benevento. I bianconeri non hanno mai perso due partite di fila tra le mura domestiche all’Allianz Stadium nella competizione (l’ultima volta è successo nel marzo 2011, con Luigi Delneri in panchina).

La formazione di Gattuso ha vinto le ultime quattro partite di Serie A: i partenopei non hanno mai ottenuto cinque successi di fila nel campionato in corso.

