Juve, il dopo Ronaldo inizia con l’Empoli

La Juventus, per la prima volta in campo dopo il divorzio da Ronaldo, ha vinto 11 delle 12 sfide casalinghe contro l’Empoli (1N) in Serie A, mantenendo la porta inviolata ben nove volte. La Juventus ha perso l’ultimo match contro una squadra neopromossa in Serie A (0-1 contro il Benevento lo scorso marzo): l’ultima volta che ha subito due sconfitte di fila contro queste avversarie nel torneo risale al 1999: non è invece mai successo in due gare interne.

La Juventus ha pareggiato 2-2 contro l’Udinese all’esordio in questo campionato, nelle precedenti 51 stagioni di Serie A solo due volte i bianconeri non hanno vinto alcuna delle prime due gare stagionali: nel 2010/11 con Luigi Delneri (1N, 1P) e nel 2015/16 con Massimiliano Allegri (2P). La Juventus ha subito gol nelle ultime 15 partite di campionato, solo due volte nella sua storia in Serie A ha infilato una striscia più lunga con reti al passivo: 19 nell’aprile 2010 e 21 nell’ottobre 1955.

L’Empoli ha perso 1-3 contro la Lazio nel match di sabato scorso; in quattro dei precedenti cinque campionati disputati in Serie A, la squadra toscana ha perso entrambe le prime due gare stagionali.

La prossima sarà la 300esima presenza per Juan Cuadrado in Serie A – il colombiano ha segnato tre reti nelle sue ultime tre presenze in campionato, tante quante nelle precedenti 85 presenze nella competizione (registrate in quattro anni solari differenti).

Con la scorsa partita, sono diventati 25 gli incontri consecutivi disputati da Patrick Cutrone senza segnare (tra Empoli, Valencia, Fiorentina e Wolverhampton), eguagliando la sua peggior serie di digiuno dal gol nei cinque maggiori campionati europei (stabilita nel settembre 2019).

