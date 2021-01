Juve-Genoa, attenzione ai marcatori

La Juventus parte nettamente con i favori del pronostico contro il Genoa. Tutte le ultime tre sfide di Coppa Italia tra Juventus e Genoa sono state agli ottavi di finale (doppio confronto nel 1992/93 e gara unica nel 2017/18) con i bianconeri che hanno sempre vinto nel parziale. Considerando tutte le competizioni, il Genoa ha vinto solo una delle ultime nove gare contro la Juventus mantenendo la porta inviolata solo in occasione del successo di marzo 2019 in Serie A.

La Juventus è imbattuta da 20 gare casalinghe contro il Genoa in tutte le competizioni con l’ultimo successo ligure sul campo dei bianconeri che risale a gennaio 1991 in Serie A con Luigi Maifredi sulla panchina dei piemontesi e Osvaldo Bagnoli con il Grifone. Il Genoa è stato eliminato agli ottavi di finale di Coppa Italia in tutte le ultime 12 stagioni in cui ha preso parte a questa fase della competizione: l’ultima volta che i liguri hanno conquistato l’accesso ai quarti di finale fu nel 1991/92, con l’eliminazione del Pisa. Marcatori: occhio all’ex Pjaca, ma soprattutto a Kulusevski e Bernardeschi.

OPTA | 13-01-2021 17:53