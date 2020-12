Juve e Lazio pronte per fare gol

La Juventus non può e non deve ripetere con la Dinamo Kiev lo stesso errore commesso contro il Ferencvaros nella più recente gara di Champions League giocata all’Allianz Stadium: Morata, in pieno recupero, tolse le castagne dal fuoco.

L’attaccante, particolarmente in forma, giocherà con rabbia per la squalifica ricevuta in campionato. Si prenota per un gol lo spagnolo e non sarebbe sorprendente, ovviamente, se dovesse fare centro anche Cristiano Ronaldo. E’ possibile che i bianconeri battano numerosi calci d’angolo: da prendere in considerazione, quindi, che possa spuntare la testa di uno tra i tre difensori schierati da Pirlo: Demiral, De Ligt e Bonucci.

La Lazio deve andare a Dortmund con coraggio, anche per dimenticare la inaspettata batosta casalinga di campionato con l’Udinese: c’è da attendersi una gara con numerose reti e la squadra di Simone Inzaghi ha senza dubbio gli uomini per realizzarne un paio. Per esempio Luis Alberto, per non fermarsi al solito Ciro Immobile: la classe del tedesco può fare male ai tedeschi.

