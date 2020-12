Juve: derby insidioso ma da vincere

La Juventus non può permettersi di non vincere il derby, gara comunque insidiosa per definizione. Nuova chance per Dybala, che si deve sbloccare: probabile che segni, attenzione anche a De Ligt, che ha già castigato i granata.

La squadra bianconera è rimasta imbattuta in 27 delle ultime 28 gare di Serie A contro il Torino: l’unica sconfitta nel parziale è arrivata nell’aprile 2015, 2-1 con i gol di Matteo Darmian e Fabio Quagliarella. La Juventus è la squadra contro cui il Torino ha perso più volte in Serie A: 72 in esattamente 150 precedenti. I granata non vincono un derby esterno contro i bianconeri nel massimo campionato italiano da aprile 1995, da allora hanno ottenuto quattro pareggi e 10 sconfitte.

In tutti gli ultimi sei Derby casalinghi contro il Torino in Serie A, la Juventus ha sempre segnato almeno un gol dall’80° minuto di gioco in avanti. La Juventus ha pareggiato cinque delle prime nove gare di questo campionato: l’ultima stagione di Serie A in cui ha impattato almeno sei delle prime 10 è stata nel 1965/66. Con sei punti in nove partite, il Torino ha eguagliato la peggior partenza nella sua storia in Serie A (sei anche nel 2002/03), considerando sempre tre punti a vittoria. In quella stagione perse anche la 10ª, 0-4 proprio contro la Juventus. E’ il confronto tra la squadra che ha subito più gol (Torino, 16) e quella che ne ha incassati meno (Juventus, 2) nel corso dei secondi tempi di questa Serie A.

