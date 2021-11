Juve, decima volta con una russa

La Juventus è imbattuta nei tre precedenti incontri con lo Zenit (2V, 1N): la formazione italiana ha vinto 1-0 in trasferta contro i russi nell’ultimo turno di Champions League. Lo Zenit San Pietroburgo non è riuscito a segnare in tutte e tre le precedenti partite contro la Juventus in Champions League, nonostante abbia tentato 37 tiri in totale.

Questa sarà la decima volta che la Juventus affronterà avversarie russe in una competizione europea: la Vecchia Signora ha vinto otto dei precedenti nove incroci (1N) e collezionato sei clean sheet in totale. Lo Zenit San Pietroburgo cercherà di ottenere la sua seconda vittoria contro avversari italiani in Champions League, visto che l’unica è arrivata contro il Milan nel dicembre 2012. Lo Zenit ha pareggiato due volte e perso quattro nelle altre sei partite contro squadre italiane nella competizione.

La Juventus ha vinto otto delle ultime nove partite casalinghe di Champions League (1P), comprese le ultime quattro di fila. L’ultima serie di vittorie interne consecutive nella competizione più lunga risal all’ottobre 2017 sotto la guida dell’attuale allenatore Massimiliano Allegri (sei di fila in quel caso).

Lo Zenit San Pietroburgo non ha vinto nelle ultime nove trasferte di Champions League, perdendo in otto di queste (1N). Questa è la striscia più lunga per i russi senza vittorie in trasferta in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League (l’ultima vittoria risale a novembre 2015, 2-0 contro il Lione).

