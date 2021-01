Juve, c’è il Bologna per accorciare in classifica

Dopo la sconfitta di Milano con l’Inter la Juventus ha reagito vincendo la Supercoppa Italiana e i risultati delle meneghine di sabato le danno la possibilità di accorciare le distanze dalle prime della classe. Durante la striscia dei nove scudetti la Juventus ha incrociato 16 volte il Bologna in Serie A, senza mai perdere: 13 vittorie e tre pareggi nel periodo. Tra le squadre affrontate più di 10 volte, il Bologna è quella che ha segnato meno ai bianconeri (sette reti).

La Juventus non è stata certo brillante fino a oggi, dato che ha ottenuto 33 punti in 17 partite di campionato: negli anni dei nove scudetti consecutivi non ha mai fatto peggio a questo punto della stagione (33 anche nel 2015/16).

Il Bologna ha subito finora 31 gol, come nello scorso girone di andata: gli unici tre peggiori risultati dei rossoblù nella prima metà della stagione sono stati nel 1949/50 (36 gol subiti), nel 1955/56 e nel 2013/14 (entrambi 33). Cristiano Ronaldo ha segnato 15 gol finora: sia nel 2018/19 che nel 2019/20 si fermò a 14 reti dopo la prima metà della stagione.

OPTA | 24-01-2021 09:29