Juve, battere lo Spezia per continuare a sperare

Il 4-1 nella gara d’andata è stata la prima vittoria per la Juventus in tre sfide contro lo Spezia in tutte le competizioni: in precedenza un pareggio e una sconfitta, arrivati nella Serie B 2006/07. La Juventus ha vinto 21 delle ultime 23 sfide interne contro squadre neopromosse in Serie A, mantenendo la porta inviolata 14 volte nel periodo.

La Juventus ha vinto solo una delle ultime cinque partite in tutte le competizioni, dopo aver registrato sei successi di fila. La Juventus ha vinto le ultime cinque gare casalinghe in Serie A, segnando sempre almeno due gol (14 nel periodo) e mantenendo la porta involata nelle tre più recenti. Lo Spezia ha perso l’ultima trasferta di campionato, solo una volta in Serie A ha registrato due sconfitte fuori casa di fila: lo scorso dicembre. Solo l’Inter (14) ha guadagnato più punti dello Spezia (nove) da situazione di svantaggio in questo campionato; sette di questi sono stati in trasferta, record condiviso con il Benevento.

E’ la sfida tra la squadra che ha subito meno gol nei secondi tempi (Juventus, 10) e quella che invece ne ha incassati di più nella seconda frazione di gioco (Spezia, 29) nella Serie A 2020/21.

Cristiano Ronaldo, autore di 19 reti in questa Serie A, potrebbe diventare il primo giocatore a segnare almeno 20 gol in ciascuna delle ultime 12 stagioni nei top-5 campionati europei. Le sette reti messe a segno dallo Spezia in trasferta nel 2021 portano la firma di sette giocatori diversi: Nzola, Pobega, Piccoli, Farias, Verde, Erlic e Gyasi.

OPTA | 02-03-2021 08:20