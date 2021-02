Juve attenta, il Porto vuole sfatare un tabù

Il Porto non ha mai vinto contro la Juventus nei cinque precedenti in competizioni europee. Il Liverpool, infatti, è l’unica altra squadra affrontata più volte (otto) dai Dragoni senza mai vincere. L’unico precedente tra Porto e Juventus nelle fasi a eliminazione diretta di Champions League risale agli ottavi del 2016/17. I bianconeri hanno vinto con un punteggio complessivo di 3-0, ma in entrambe le sfide il risultato era inchiodato sullo 0-0 prima che il Porto subisse un’espulsione in entrambi I primi tempi delle partite.

La Juventus è l’unica squadra, insieme allo Zenit San Pietroburgo, ad aver affrontato il Porto almeno due volte fuori casa nelle competizioni europee senza mai subire gol. La Juventus ha raggiunto la fase a eliminazione diretta della Champions League per la settima stagione consecutive: si tratta della serie più lunga dei bianconeri nella competizione. Inoltre, questa sarà la quarta partecipazione del Porto nelle fasi a eliminazione diretta nelle ultime cinque stagioni.

Il Porto è l’unica squadra a non avere ancora subito gol in casa in questa Champions League. I Dragoni hanno anche tenuto la porta inviolata nelle ultime cinque sfide nella competizione: è la serie più lunga del club portoghese in CL. Ferran Torres del Man City è stato l’ultimo giocatore a trovare la rete contro Agustín Marchesín, lo scorso 21 ottobre.

OPTA | 17-02-2021 13:53