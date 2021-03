Juve a Cagliari con il Ronaldo furioso

La Juventus ha vinto otto delle ultime nove sfide di Serie A contro il Cagliari, collezionando ben sette clean sheets nel parziale. Dal ritorno in Serie A (stagione 2016/17), il Cagliari ha segnato appena tre gol in nove sfide con la Juventus: quella bianconera è la formazione con cui i sardi hanno la peggior media gol nel periodo in campionato (0.33 a match). Il Cagliari ha vinto per 2-0 nell’ultimo match casalingo di Serie A contro la Juventus: solo tra il 1965 e il 1966 i sardi hanno ottenuto due successi interni consecutivi contro i bianconeri nel torneo.

Tre partite di fila senza perdere per il Cagliari: i sardi non riescono a collezionare almeno quattro gare consecutive di campionato senza sconfitta da dicembre 2019 (13 in quel caso). Il Cagliari ha subito tutti gli ultimi sei gol in Serie A nel secondo tempo, cinque dei quali nell’ultimo quarto d’ora: solo il Torino (14) ha incassato più reti dei sardi (13) tra il 76’ e il fischio finale in questo campionato.

Tra i 18 stadi in cui ha giocato in Serie A, la Sardegna Arena di Cagliari è l’unico in cui Cristiano Ronaldo della Juventus non ha ancora segnato un gol.

