Juric cerca il colpaccio anche con la Lazio

Brutto cliente per la Lazio che allo stadio Olimpico accoglie il Verona. I biancocelesti, rinvigoriti per il passaggio del turno in Champions League, dovranno prendere con le pinze i veneti, che sognano il colpaccio. Juric ha i suoi motivi per crederci. Il Verona ha vinto l’ultima trasferta di Serie A, contro l’Atalanta, che era reduce dall’impresa di Liverpool, dopo una serie di nove pareggi e cinque sconfitte: i gialloblù non ottengono due successi esterni consecutivi dal 2014 nel massimo campionato.

La Lazio ha vinto solo una delle cinque partite casalinghe di questo campionato, peggior risultato dal 2009/10 quando perse la sesta. La squadra capitolina, inoltre, ha subito 17 gol nelle prime 10 partite di questo campionato: peggior risultato dal 1992/93 per i biancocelesti a questo punto della stagione (18 reti incassate in quel caso).

Attenzione come sempre a Ciro Immobile, che vuole giocare sempre: l’attaccante della Lazio ha segnato nelle ultime cinque partite di campionato e la sua ultima tripletta in Serie A è arrivata a luglio proprio contro il Verona, durante una serie di sei gare di fila con almeno una rete. Serata da gol per entrambe le squadre.

OPTA | 12-12-2020 09:41