Julen Lopetegui sfida il proprio passato

Il Real Madrid è imbattuto nelle ultime cinque partite disputate contro il Siviglia nella Liga (4V, 1N) e non ne ha mai raggiunto sei o più gare senza sconfitta contro il Siviglia nella competizione dall’aprile 2003 (13V, 2N). Il Real Madrid è imbattuto nelle ultime 12 partite giocate in casa contro il Siviglia nella Liga (11V, 1N), segnando una media di 3,25 gol a partita, dalla sconfitta per 3-4 nel dicembre 2008 con Bernd Schuster e Manolo Jiménez sulle rispettive panchine delle due squadre.

Il Siviglia ha vinto quattro delle ultime sette gare esterne contro le squadre di Madrid nella Liga (2N, 1P), tante vittorie quante nelle precedenti 22 trasferte contro questo tipo di formazioni nella competizione (4V, 5N, 13P). Il Siviglia ha perso solo una delle sette gare esterne disputate nella Liga 2021/22 (3V, 3N), 1-0 contro il Granada nell’ottobre scorso, il numero più basso di sconfitte fuori casa in questa fase del campionato dal 2011/12 (1V, 5N, 1P).

Il Real Madrid ha guadagnato 30 punti dopo le prime 13 partite nella Liga 2021/22 (9V, 3N, 1P), il loro miglior avvio dopo 13 turni nella competizione dal 2016/17 (33 punti – 10V, 3N): quella fu la prima stagione completa con Zinedine Zidane come allenatore.

L’attaccante del Real Madrid Karim Benzema è stato coinvolto in 11 gol nelle nove partite disputate contro il Siviglia al Santiago Bernabéu nella Liga (sei gol e cinque assist).

L’allenatore del Real Madrid Carlo Ancelotti ha vinto cinque delle sei partite contro il Siviglia in tutte le competizioni, una con il Milan e cinque con i Blancos – la sua unica sconfitta contro “Los Palanganas” è stata un 2-1 nel marzo 2014 proprio nella Liga.

Il prossimo incontro contro il Real Madrid sarà la 100esima panchina nella Liga per l’allenatore del Siviglia Julen Lopetegui. L’allenatore basco ha affrontato 10 gare come timoniere del Real Madrid nella Liga (4V, 2N, 4P) mentre ha già collezionato 89 presenze alla guida del suo attuale club nella competizione (51V, 22N, 16P). Tuttavia, il tecnico della squadra di Siviglia non ha mai vinto in carriera contro i Blancos nella massima serie (1N, 3P).

OPTA | 27-11-2021 22:28