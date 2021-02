José Mourinho sfida il passato

Giovedì sera di Premier League con i fari puntati su uno dei tanti derby londinesi del campionato, quello tra il Tottenham e il Chelsea.

Il Tottenham ha perso due delle ultime tre partite casalinghe in campionato contro il Chelsea, più che nelle precedenti 11. Gli Spurs non perdono tre gare interne di fila contro i Blues da una serie di tre tra aprile 2004 e agosto 2005. Il Chelsea è imbattuto nelle ultime quattro partite in Premier League contro gli Spurs, mantenendo la porta inviolata tre volte. Nonostante sia l’unica squadra ancora imbattuta nei derby di Londra in questa Premier League, gli Spurs hanno vinto solo uno dei cinque derby della capitale disputati in questa stagione.

Il Chelsea, che ora è affidato a Tuchel, ha perso quattro delle ultime cinque trasferte di campionato, tante quante nelle precedenti 16 gare esterne. Il Tottenham ha perso l’ultima partita casalinga di Premier League contro il Liverpool (1-3) e non perde due gare interne di fila da gennaio 2019, mentre José Mourinho non ha mai perso due partite in casa di fila alla guida di una squadra nella competizione. L’allenatore portoghese non ha vinto alcuna delle sue ultime sei sfide contro il Chelsea in tutte le competizioni.

OPTA | 04-02-2021 14:08