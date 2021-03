José Mourinho ha un record da evitare

Il Fulham ha vinto solo una delle ultime 14 sfide in Premier League contro il Tottenham, 1-0 a White Hart Lane nel marzo 2013 con l’ex tecnico degli Spurs Martin Jol in panchina.

Il Tottenham ha vinto 10 delle ultime 12 partite in Premier League contro il Fulham, subendo solo otto gol nel parziale e mai più di uno in una singola partita. Il Tottenham ha vinto 15 derby di Londra contro il Fulham in Premier League, solo contro il West Ham ne conta di più (24). Il Fulham ha vinto solo una delle ultime 14 gare infrasettimanali in Premier League, 4-2 contro il Brighton nel gennaio 2019: quattro delle sei disputate in questa stagione sono terminate in parità.

Gli Spurs hanno mancato la vittoria nelle quattro partite infrasettimanali disputate in questa Premier League: l’ultimo successo risale a luglio contro il Newcastle (3-1). Il Fulham è la squdra che ha segnato meno gol casalinghi in questa Premier League: per i Cottagers solo otto reti in 13 partite a Craven Cottage. Il Tottenham ha perso le ultime tre trasferte in Premier League, raccogliendo tante sconfitte quante nelle 17 gare fuori casa precedenti.

Il tecnico degli Spurs José Mourinho non ha mai perso quattro partite in trasferta di fila in campionato nella sua carriera da allenatore. Il Fulham ha concesso un solo gol nelle ultime cinque partite in Premier League, ottenendo il clean sheet nelle due gare interne nel parziale.

OPTA | 04-03-2021 10:01