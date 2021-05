Jerez, pole più importanti del solito

A Jerez è particolarmente importante conquistare la pole position perché è un circuito su cui non è così semplice sorpassare: lo sanno benissimo tutti i piloti.

Venerdì Pecco Bagnaia è stato sfavillante con la sua Ducati, ma non è detto che sarà il piemontese a partire davanti a tutti. Nella prima mattinata di sabato, per esempio, si è fatto valere il giapponese della Honda Takaaki Nakagami, che pone la propria candidatura.

A proposito di moto nipponiche attenzione, naturalmente, anche alle Yamaha, con Fabio Quartararo che ha le carte in regola per piazzare il colpo di reni vincente. E poi non si può escludere Franco Morbidelli…

Nelle Moto2, per la pole, sembra proprio ci possa essere un duello tra Gardner e Lowes. Di Giannantonio outsider.

In Moto3 attenzione ad Andrea Migno, particolarmente in forma da qualche settimana, ma anche a Gabriel Rodrigo, velocissimo nella giornata di venerdì.

OPTA | 01-05-2021 10:32