Jerez, la grande chance di Quartararo

A Jerez si corre il quarto Gran premio stagionale delle MotoGp e c’è una grande occasione per Fabio Quartararo, che è parso il più in palla in questi giorni. Le Yamaha vanno forte, non si può escludere neanche un colpo di reni di Maverick Viñales, che però scatterà dalla settima posizione. Occhio anche a Franco Morbidelli, che è tornato a essere molto solido ma che ha pur sempre un mezzo inferiore a quello degli altri centauri Yamaha.

Sarà una gara lunga, quindi saranno fondamentali gli pneumatici: nel caso in cui i favoriti dovessero avere dei problemi alle coperture, ecco che si potrebbero inserire le Suzuki, con Mir e Rins che però devono partire bene per potersi giocare le loro carte.

In Moto2 Gardner parte davanti a tutti e ha le carte in regola per arrivare per primo sotto alla bandiera a scacchi. Di Giannantonio l’outsider e, naturalmente, Lowes uno che non si può escludere a priori. E poi c’è Bezzecchi.

OPTA | 02-05-2021 08:48