Jannik Sinner unico superstite azzurro a Indian Wells

Matteo Berrettini e Fabio Fognini sono stati eliminati e c’è soltanto un tennista italiano rimasto in gara nel Masters 1000 di Indian Wells: si tratta di Jannik Sinner.

Tra bye e ritiri l’altoatesino non si può di certo lamentare: è sceso in campo una sola volta contro l’australiano John Millman, superandolo senza fatica con un duplice 6-2.

Ora Sinner se la vedrà con Taylor Harry Fritz, che martedì si è portato sul 2-0 nei confronti diretti con Matteo Berrettini, piegato in California in due set con il punteggio di 6-2, 6-4 in un incontro in cui il romano non ha reso quanto avrebbe voluto.

OPTA | 13-10-2021 10:01