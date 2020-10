Itas Trentino, Champions a un passo

La fase a gironi di Champions League di volley (in attesa di capire se e come sarà poi disputata, a causa del Covid…) è davvero ad un passo per l’Itas Trentino, che ieri ha travolto 3-0 la Dinamo Mosca nei preliminari.

Nimir e compagni stasera potrebbero così raggiungere Sir Safety Conad Perugia, Cucine Lube Civitanova e Leo Shoes Modena tra le partecipanti della massima competizione continentale, per un poker di italiane storico. Tra la squadra di Lorenzetti e la qualificazione restano solo i modesti padroni di casa del Lindaren Volley Amriswil.

La sconfitta subita in campionato contro la Vero Volley Monza deve però ricordare a tutti di non sottovalutare gli avversari per evitare altre brutte sorprese. Una prestazione “normale” di Nimir e dello stesso Kooy, sia in attacco che in battuta, dovrebbero bastare a mandare in tilt la ricezione degli svizzeri, che già martedì non hanno portato a casa neanche un set dalla sfida inaugurale proprio con la Dinamo Mosca, che ora può solo sperare in un miracolo.

OPTA | 29-10-2020 09:58