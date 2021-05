Italiani in cerca di conferme a Roma

Dopo il lusinghiero 4 su 5 di lunedì in campo maschile (fuori solo il nervoso Fognini) è tempo di conferme per il tennis italiano agli Internazionali in corso di svolgimento a Roma.

Tre gli Azzurri in campo, con due all’esordio nel torneo del 2021 della Capitale: Matteo Berrettini, testa di serie n. 9, reduce dalla finale persa a Madrid (ma anche, in precedenza, di un bel filotto di vittorie, Serbia compresa) affronterà il georgiano Nikoloz Basilashvili mentre Lorenzo Sonego se la vedrà con l’esperto francese Gael Monfils, che non disputa match ufficiali addirittura dall’Australian Open. I nostri sono favoriti, anche se sul piemontese grava l’incognita del problema alla amno che lo ha portato a rinunciare al torneo madrileno.

Lorenzo Musetti, approdato al secondo turno dopo avere piegato Hurkacz, troverà sulla sua strada il gigantesco Reilly Opelka, 211 centimetri di altezza, una prima palla al fulmicotone e la tendenza a fare durare gli scambi il meno possibile.

OPTA | 11-05-2021 07:43