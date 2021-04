Italiani in campo tra Cagliari e Marbella

Numerosi i tennisti italiani in campo tra Sardegna e Andalusia nella giornata di giovedì.

A Cagliari Marco Cecchinato se la vedrà con il tedesco Yannick Hanfmann, un brutto cliente, probabile che si arrivi al terzo set. Daniel Evana, poi, tasterà il polso a Lorenzo Musetti: il toscano – reduce dal positivo torneo di Miami – ha le carte in regola per piegare un avversario che non ama particolarmente le superfici lente. Per Lorenzo Sonego il navigato Gilles Simon, che si è già sbarazzato di Travaglia e che vuole ripetersi. Match sulla carta equilibrato.

A Marbella Fognini e Mager sfideranno rispettivamente Munar e Ruud: avversario da prendere con le pinze soprattutto per il secondo, che però arriva da una serie di vittorie e non si vuole fermare. I precedenti tra Fognini e Munar, spagnolo classe 1997, sono sull’1-1.

OPTA | 08-04-2021 08:50