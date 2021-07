Italia, tutto in una sera

Tutto in una sera per la nazionale italiana di pallacanestro. Per andare a Tokyo la squadra di Sacchetti deve battere la Serbia a Belgrado. Una Serbia che, oltre ad avere il fattore campo, può disporre di Milos Teodosic e avrà il predominio sotto alle plance.

Tra gli Azzurri, come è noto, mancano tre che avrebbero potuto dare tanto : Danilo Gallinari, impegnato negli Stati Uniti, Marco Belinelli e Gigi Datome, che hanno preferito fermarsi dopo la pesante stagione vissuta rispettivamente con Virtus e Olimpia..

Serve un’impresa – o forse una super impresa – come ha sottolineato il navigato coach italiano. “Ora ci aspetta una gara durissima ma quello che c’è in palio cancella ogni paura. Dobbiamo entrare in campo e dare il meglio di noi stessi senza cali di tensione. Inutile girarci intorno, i serbi sono una squadra di talento e di taglia ma i conti si faranno solo alla fine” ha detto.

OPTA | 04-07-2021 08:18