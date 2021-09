Italia, riparte la corsa verso il Qatar

Con Italia-Bulgaria (giovedì 2 settembre ore 20.45) ricomincia la marcia della Nazionale di Roberto Mancini verso il Qatar. I campioni d’Europa, senza sconfitte da 34 partite, ospitano a Firenze una squadra che è lontana parente di quella vista nel 1994, quando in semifinale, ai Mondiali degli Stati Uniti, sfidò Baggio e compagni.

I bulgari non battono gli Azzurri dal 1968, difficile che ci riescano a Firenze contro un gruppo che sembra tutt’altro che appagato. Nelle prime tre gare del girone hanno collezionato due sconfitte in casa (con Svizzera e Italia) prima di pareggiare a reti inviolate in Irlanda del Nord.

Attenzione anche ai cartellini in una gara che i Mancio boys potrebbero fare propria senza esagerare con le reti realizzate.

OPTA | 01-09-2021 22:08