Italia per la prima vittoria in Bulgaria

C’è sempre una prima volta. Dopo l’esordio con 3 punti contro l’Irlanda del Nord a Parma, la Nazionale di Roberto Mancini fa tappa a Sofia, in Bulgaria, per sfidare la selezione balcanica nella seconda partita del girone di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022. Gli Azzurri devono sfatare un tabù: nella loro storia non hanno mai vinto in terra bulgara, ma i punti sono cruciali per il testa a testa contro la Svizzera, la vera rivale del Gruppo C.

I rossocrociati hanno travolto per 3-1 la selezione di Petrov solo alcuni giorni fa: Mancini ha tutto per potere fare lo stesso, e con un gioco convincente dopo la prova non entusiasmante con i britannici.

La Bulgaria non è certo quella di Stoichkov, Kostadinov e compagnia, quella che gli Azzurri affrontarono in semifinale a Usa 1994, per intenderci: successo esterno ampiamente alla portata di Belotti (che potrebbe segnare) e compagni, nonostante le defezioni.

OPTA | 28-03-2021 09:36