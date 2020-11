Italia, obiettivo goleada

La settimana di sosta per le Nazionali si apre di fatto stasera con l’amichevole dello stadio Artemio Franchi di Firenze, tra Italia ed Estonia.

Una buona occasione per mettersi in mostra per i tanti giovani convocati dal commissario tecnico Roberto Mancini e che saranno schierati per l’occasione da Evani, in panchina al suo posto visto il contagio da Covid-19. Il risultato non dovrebbe proprio essere in discussione e l’obiettivo è tornare a segnare tanti gol, dopo le difficoltà offensive delle ultime uscite.

In attacco ci si aspetta molto da Lasagna, che sarà schierato prima punta, ma anche da Grifo e Bernardeschi, reduce da un periodo difficile in maglia Juventus. Ampio turnover, se così può essere definito, anche in difesa. Gli ospiti potrebbero riuscire anche ad approfittarne per segnare un gol, poco pronosticabile ma non impossibile, specialmente nella ripresa quando inizierà la girandola delle sostituzioni che soprattutto comunque dovrebbe fare aumentare il passivo in favore degli Azzurri.

OPTA | 11-11-2020 10:18