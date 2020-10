Italia in Polonia, sarà dura

A Danzica l’Italia, che è in testa al gruppo 1 della Lega A di Nations League, gioca la prima di due insidiose sfide in ottica Final Four, con il ritorno contro l’Olanda che si disputerà tre giorni dopo la trasferta polacca. Due successi ipotecherebbero la qualificazione e consentirebbero al commissario tecnico Roberto Mancini di programmare al meglio la marcia di avvicinamento ai campionati europei.

La Polonia, però non sarà di certo avversaria malleabile per gli Azzurri. Zielinski, fermato dal Covid-19, non sarà della partita ma in compenso, per i biancorossi, ci sarà l’imbarazzo della scelta in attacco: Lewandowski, Piatek, Milik oltre a Grosicki che nell’amichevole vinta 5-1 contro la Finlandia ha realizzato una tripletta.

Potrebbe venire fuori un pareggio, magari ricco di gol, vista l’inclinazione delle due squadre ad attaccare: un 2-2 non sarebbe poi così sorprendente. Un Federico Chiesa galvanizzato dal recentissimo passaggio alla Juventus potrebbe mettere il proprio nome i marcatori. Ma occhio al turn-over manciniano…

OPTA | 11-10-2020 14:34