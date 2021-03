Italia, in Lituania per confermarsi

L’Italia ha vinto quattro delle sei sfide contro la Lituania in tutte le competizioni, con un punteggio complessivo di 12-1. Due delle sei sfide tra Italia e Lituania sono state disputate nelle qualificazioni ai Mondiali: 4-0 in casa nel marzo 2001 (doppiette di Filippo Inzaghi e Alessandro Del Piero) e 0-0 in trasferta nel settembre 2001.

L’ultima sfida tra Italia e Lituania risale al giugno 2007, una gara di qualificazione all’Europeo disputata a Kaunas, decisa da una doppietta di Fabio Quagliarella (2-0). L’Italia ha vinto l’unico precedente disputato a Vilnius nell’aprile 1995, sfida di qualificazione ad Euro 1996 con Arrigo Sacchi in panchina, successo per 1-0 grazie ad una rete di Gianfranco Zola.

Gli Azzurri hanno vinto le prime due gare di qualificazione al Mondiale 2022: solo tre volte nella loro storia gli Azzurri hanno trovato il successo in ciascuna delle prime tre – alle qualificazioni delle rassegne iridate del 1978, 1982 e 1998.

La Nazionale è imbattuta da 24 partite con Roberto Mancini in panchina (19 vinte, cinque pareggiate): gli Azzurri potrebbero eguagliare la loro seconda miglior striscia di sempre con 25 gare consecutive senza sconfitte di Marcello Lippi (tra il 2004 e il 2006) – meglio ha fatto solo Vittorio Pozzo (30 incontri, tra il 1935 e il 1939).

I nostri non subiscono più di un gol da 27 partite: se dovessero incassare meno di due reti in questo incontro, eguaglierebbero la loro striscia più lunga nella storia risalente al 1991 con Azeglio Vicini in panchina. L’ultima rete incassata dall’Italia risale ad ottobre 2020 contro l’Olanda in Nations League, segnata da Donny van de Beek al 25º minuto: gli Azzurri non subiscono gol da 515 minuti.

