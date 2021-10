Italia e Spagna si ritrovano in Nations League

Italia e Spagna si ritrovano a quasi cento giorni dalla semifinale di Euro2020. Lo fanno al Meazza per approdare alla finale di Nations League, dove affronteranno una tra il Belgio e la Francia.

A Londra – impossibile dimenticarlo – si imposero gli Azzurri, più precisi ai calci di rigore dopo che i 120 minuti, più recupero, di gioco si erano chiusi sull’1-1 per le reti messe a segno da due calciatori juventini, Federico Chiesa e Alvaro Morata: l’ex Real Madrid mercoledì sera non ci sarà, a differenza del compagno di club.

La squadra di Mancini non ha fatto faville dopo avere alzato la coppa a Wembley (ha avuto la meglio solo sulla fragile Lituania), la Spagna è ripartita addirittura perdendo in Svezia (unica sconfitta in 17 partite per le Furie Rosse), ma poi ha battuto Georgia e Kosovo.

Gli Azzurri, non va dimenticato, arrivano da una striscia di 37 partite senza sconfitte.

OPTA | 05-10-2021 21:19