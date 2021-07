Italia, è la serata più importante degli ultimi anni

A Wembley si gioca la decima finale dell’Italia in un grande torneo internazionale (sei Mondiali, quattro Europei): solo la Germania (14) ne ha giocate di più tra le nazionali europee. L’Italia ha vinto gli Europei nel 1968, perdendo poi le successive due finali nella competizione (2000 e 2012). Sarà la prima finale dell’Inghilterra agli Europei e la prima in un grande torneo internazionale da quando vinse la Coppa del Mondo del 1966. È il divario più lungo tra due finali (Mondiali/EURO) per qualsiasi nazionale europea (55 anni).

L’Inghilterra è la tredicesima nazione diversa a partecipare a una finale di un Europeo (contando Cecoslovacchia e Repubblica Ceca come una sola): solo tre delle precedenti 12 hanno perso la loro prima finale nella competizione: Jugoslavia (1960), Belgio (1980) e Portogallo (2004). L’Italia si è classificata seconda agli Europei in due occasioni, perdendo contro la Francia nel 2000 e la Spagna nel 2012. Solo Germania e URSS (tre ciascuna) sono arrivate seconde più volte dell’Italia nella competizione.

A EURO 2020 l’Inghilterra ospiterà la finale: è l’undicesima occasione in cui una nazionale europea partecipa a una finale di un torneo importante come paese ospitante (Mondiali/EURO). All’Inghilterra successe anche nei Mondiali del 1966, quando ha battuto la Germania 4-2 a Wembley. Entrambe le ultime due finaliste europee ospitanti hanno perso la finale (Portogallo a EURO 2004 e Francia a EURO 2016); solo una delle prime otto era uscita sconfitta nella finale (la Svezia ai Mondiali del 1958).

L’Italia non ha mai perso contro l’Inghilterra in un grande torneo internazionale: 1-0 a EURO 1980, 2-1 ai Mondiali del 1990 e del 2014 e pareggio 0-0 prima di vincere ai rigori a EURO 2012. L’Inghilterra ha vinto solo due degli ultimi 14 incontri con l’Italia in tutte le competizioni: 2-0 nel giugno 1997 e 2-1 nell’agosto 2013, entrambe amichevoli. L’Inghilterra ha vinto solo uno degli otto match ufficiali con l’Italia, 2-0 in una gara di qualificazione ai Mondiali nel novembre 1977.

