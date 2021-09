Italia, è il momento di sbloccarsi

Per l’Italia di Roberto Mancini è arrivato il momento di conquistare il primo successo da campione d’Europa dopo i deludenti pareggi con Bulgaria e Svizzera.

In programma mercoledì sera a Reggio Emilia, Italia-Lituania sulla carta non può creare grattacapi agli Azzurri, che dovranno cercare di realizzare il maggior numero di gol: i baltici non hanno ancora messo in cascina un solo punto, collezionando quattro ko in altrettanti match. All’andata l’Italia si è imposta 2-0 con gol di Sensi e Immobile.

Senza sconfitte da 36 incontri, nelle 5 partite di qualificazione a Qatar 2022 l’undici di Mancini ha subito solo un gol: sarebbe clamoroso se ne subisse un altro questa sera contro una squadra che è reduce complessivamente da otto sconfitte di fila.

OPTA | 08-09-2021 08:00