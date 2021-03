Italia, con l’Irlanda del Nord comincia la strada verso il Qatar

L’Italia ha perso solo uno dei nove precedenti contro l’Irlanda del Nord, sconfitta arrivata nel gennaio 1958 a Belfast proprio nelle qualificazioni alla rassegna iridata. E che costò la partecipazione ai Mondiali. L’Italia ha vinto tutte le sei gare interne disputate contro l’Irlanda del Nord: contro nessuna squadra gli Azzurri contano più match casalinghi con il 100% di vittorie (al pari della Scozia).

I nostri hanno mantenuto la porta inviolata in ciascuno degli ultimi cinque confronti contro l’Irlanda del Nord: nella loro storia gli Azzurri hanno fatto meglio solo contro gli Stati Uniti (sei gare tra il 1936 e il 1990) e la Finlandia (sei partite tra il 1994 e il 2019). L’Italia è imbattuta da 22 partite e solo due volte ha fatto meglio nella sua storia: 30 incontri con Vittorio Pozzo tra il 1935 e il 1939 e 25 gare con Marcello Lippi tra il 2004 e il 2006.

Roberto Mancini è rimasto imbattuto nelle sue prime 14 partite casalinghe sulla panchina dell’Italia; solo due allenatori sono riusciti a non perdere nessuna delle prime 15 gare interne con la Nazionale: Enzo Bearzot e Marcello Lippi. L’Italia ha vinto sei delle sette sfide disputate a Parma: unica eccezione una sconfitta per 2-1 in amichevole contro la Francia nel novembre 2012 con la rete azzurra di El Shaarawy e di Valbuena e Gomis per la squadra allenata da Didier Deschamps.

OPTA | 25-03-2021 08:22