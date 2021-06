Italia, con l'Austria sempre di misura

L’Italia è rimasta imbattuta nelle ultime 13 sfide contro l’Austria, l’ultima sconfitta degli Azzurri contro gli austriaci risale ad un’amichevole del dicembre 1960 (1-2). Il match più recente tra le due nazionali risale invece all’agosto 2008 (pareggio in amichevole per 2-2). L’Italia ha vinto tutte le quattro sfide contro l’Austria tra Mondiali e Europei, tutte nella Coppa del Mondo: 1-0 nel 1934, 1-0 nel 1978, 1-0 nel 1990 e 2-1 nel 1998. L’Italia è imbattuta da 30 partite, eguagliata la striscia più lunga della sua storia: 30 tra il 1935 e il 1939 con Vittorio Pozzo.

Sette delle 14 partite dell’Italia nella fase a eliminazione diretta agli Europei sono terminate in pareggio. Di questi sette pareggi, cinque si sono conclusi con la lotteria dei rigori, uno con il lancio della monetina e l’altro con la finale spareggio, poi vinta.

Questa è la prima partecipazione in assoluto dell’Austria nella fase a eliminazione diretta degli Europei e la prima in questa fase di un grande torneo a partire dai Mondiali del 1954, quando raggiunse la semifinale. L’Austria ha perso quattro delle sei partite giocate a Londra, la sua ultima gara nella capitale inglese risale al settembre 1973 (sconfitta 7-0 in amichevole contro l’Inghilterra). La sua unica precedente gara a Londra contro una nazionale diversa dall’Inghilterra risale alle Olimpiadi del 1948: sconfitta 3-0 contro la Svezia.

La squadra azzurra ha mantenuto la porta inviolata in tutte le ultime 11 partite, arrivando a 1055 minuti (17 ore e 35 minuti) senza subire gol dalla rete di Donny van de Beek dell’Olanda lo scorso ottobre. Nella loro storia solo una volta gli Azzurri hanno fatto meglio: 12 clean sheets di fila tra il 1972 e il 1974. L’Italia ha vinto due delle 13 partite disputate a Londra; il suo ultimo successo risale al 1997 (1-0 contro l’Inghilterra) in una gara di qualificazione ai Mondiali a Wembley, con gol di Gianfranco Zola: da allora gli Azzurri hanno registrato tre pareggi e due sconfitte nella città inglese.

