Italia col problema del gol contro l'Olanda

A tre giorni dallo 0-0 in Polonia, l’Italia di Mancini torna in campo stasera contro l’Olanda per il suo ultimo impegno di questa sosta per le nazionali. Si tratta di una sfida decisiva per il primato nel Gruppo 1 di Nations League, con gli Azzurri che sono al momento al comando con un punto di vantaggio proprio sugli Oranje.

Il nostro ct punterà su Immobile ma servirà che il bomber della Lazio scenda in campo in “versione biancoceleste” e non in quella sbiadita che si è vista già troppe volte in Nazionale. Lui e Chiesa, nel tridente d’attacco del solito 4-3-3, si troveranno davanti una difesa solidissima, nonostante l’assenza dello juventino De Ligt, che già a settembre all’andata ha concesso un solo gol.

L’interista De Vrij e Van Dijk non si superano facilmente, per questo ci si aspetta una partita con pochi gol.

OPTA | 14-10-2020 09:41