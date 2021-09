Italia, appuntamento con la storia a Basilea

Appuntamento con la storia per l’Italia che stasera alle 20.45 al Sankt Jakob Park di Basilea può diventare la nazionale con la striscia di imbattibilità più lunga della storia del calcio.

Il record è già stato eguagliato con il pareggio con la Bulgaria, ma fermarsi ora sarebbe un peccato e soprattutto un problema in ottica mondiale. Un ko in casa della Svizzera riaprirebbe il discorso qualificazione, anche perchè gli avversari di giornata, freschi di cambio di ct post Euro 2020, hanno sì quattro punti in meno di noi ma con due partite da recuperare.

Con lo “scudetto” di campioni d’Europa sul petto gli Azzurri partono comunque da favoriti, ricordando l’ultimo recentissimo precedente, il 3-0 nella fase a gironi della rassegna continentale. Quel match fu firmato anche da Ciro Immobile, che dopo le ultime deludenti prestazioni in azzurro potrebbe finalmente sbloccarsi. La partita in ogni caso non dovrebbe essere ricca di gol. Attenzione però alle palle inattive.

