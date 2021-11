Italbasket: arriva l’Olanda di Buscaglia

L’Italia della pallacanestro non può permettersi altri passi falsi: ha iniziato la sua marcia verso i Mondiali cadendo in Russia.

La squadra di Meo Sacchetti, lunedì sera, al Forum di Assago, ospita l’Olanda. Gli arancioni hanno un tecnico italiano, Maurizio Buscaglia (ex Trento e Reggio Emilia, tra le altre), e a loro volta non hanno cominciato bene le qualificazioni alla rassegna iridata, cedendo sul parquet amico alla non irresistibile Islanda.

Azzurri privi delle stelle (Gallinari in NBA, mancano anche i giocatori dell’Olimpia, impegnati in Eurolega) ma che sono ampiamente favoriti: attenzione però alla partenza diesel e al fatto che Buscaglia è molto bravo nel preparare la fase difensiva.

OPTA | 29-11-2021 09:52